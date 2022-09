OL : Cascarino a montré la voie aux Bleues contre l’Estonie (0-9)

Malgré l’absence d’enjeux, les Bleues ont étrillé l’Estonie (9-0), ce vendredi. Titulaire à droite de l’attaque, Delphine Cascarino a montré la voie, en ouvrant le score.

La stat d’avant-match ne donnait pas forcément envie de se mettre devant la rencontre si ce n’est pour prendre plaisir à voir la France empiler les buts. Avec une moyenne de neuf buts par match lors des différentes confrontations contre l’Estonie, les Bleues étaient bien plus que favorites. Malgré une qualification déjà acquise, les joueuses de Corine Diacre n’ont pas dérogé à la règle avec un succès et une nouvelle avalanche de buts (9-0). Cette victoire à Tallinn porte à neuf sur neuf le nombre de succès des Bleues dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2023 et l’objectif sera de faire le sans-faute dans quatre jours.

Quadruplé pour Sarr

Pour cette rencontre sans réel intérêt si ce n’est donner du temps de jeu à tout le monde, Delphine Cascarino était la seule joueuse de l’OL à être titulaire. Dans la lignée de sa prestation contre le PSG, l’ailière s’est montrée décisive dans la mi-temps que lui a accordée Diacre. En ouvrant le score à la 6e minutes, elle a inscrit son 4e but de la compétition et rendu un match encore plus facile que prévu. En plus d’être déjà inférieur sur le papier, l’Estonie a trouvé le moyen de recevoir deux rouges, terminant cette fin d’après-midi cauchemardesque avec comme tyran Ouleymata Sarr. L’attaquante du Paris FC s’est offerte un quadruplé. Si Griedge Mbock est restée sur le banc, Melvine Malard est entrée à la 68e minute.