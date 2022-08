Delphine Cascarino (OL) et Sakina Karchaoui (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans la lignée de son Euro avec les Bleues, Delphine Cascarino a été omniprésente. L’ailière a provoqué, s’est montrée décisive et n’a pas rechigné à l’effort. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Delphine Cascarino

Durant l’été, elle avait montré qu’elle méritait un peu plus de lumière et de reconnaissance. Lors de l’Euro, Delphine Cascarino s’est affirmée chez les Bleues et a été la caution vitesse de l’équipe de France. Le retour à Lyon n’a pas changé ses habitudes estivales et contre le PSG, Delphine Cascarino a fait du Cascarino. De nouveau sur son côté doit préférentiel, l’ailière a fait passer une soirée compliquée à Sakina Karchaoui et l’arrière gardienne parisienne.

Toujours aussi incisive, elle a mêlé vitesse et dribbles dans les petits espaces pour tromper ses adversaires comme cette talonnade bien sentie pour une frappe lyonnaise (32e). C’est d’ailleurs sur une combinaison de ses deux qualités qu’elle a permis l’ouverture du score de l’OL avec un débordement sur Karchaoui enchaîné à une frappe repoussée dans les pieds de Daniëlle van de Donk. A 25 ans, la San-Priote veut gagner encore plus de poids dans cet effectif lyonnais. Ce premier match avec un travail défensif important en a donné un aperçu.

Le flop : la programmation

Non pas que l’enceinte de Dunkerque n’ait pas fait l’affaire pour ce Trophée des Champions, les 5 000 places ayant très vite trouvées preneur. Mais ce chiffre est bien le reflet de ce qui cloche. Après une réception à Guingamp lors du 1er Trophée des Championnes en 2019, la FFF a décidé de miser une enceinte à taille humaine, elle qui veut pourtant promouvoir le football féminin. Le stade Marcel Tribut a affiché complet et c’est déjà une belle victoire car la Fédération donne l’impression de tout faire pour se tirer une balle dans le pied et s’attirer les critiques.

En programmant ce duel OL - PSG un dimanche soir alors que les vacances scolaires arrivent à leurs fins, difficile de mettre toutes les chances de son côté. Surtout quand en face se dispute un PSG - Monaco chez les garçons. L’heure n’est pas à la comparaison mais dans sa soif de promotion, il serait bien avisé de prendre toutes les composantes en considération.