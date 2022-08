Jean-Michel Aulas avec la Ligue des champions et entouré des joueuses de l’OL (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Présent à Dunkerque pour encourager les Fenottes, Jean-Michel Aulas a de grandes ambitions pour l’OL. Le président rêve que l’équipe de Sonia Bompastor signe le triplé comme à la grande époque.

Et d’un ! Et celui-ci est officiel ! Une semaine après avoir remporté la Women’s International Champions Cup, l’OL a pris le meilleur (1-0) sur le PSG pour s’offrir son deuxième Trophée des Championnes. Ce nouveau titre a été acquis grâce à l’unique but de Daniëlle van de Donk juste avant le quart d’heure de jeu et permet aux Fenottes de lancer parfaitement cette nouvelle saison. "C’est un trophée important, s’est réjoui le président Aulas au micro de Canal Plus. On en a été privé pendant deux ans. On a vu un match de grande qualité et montre que le football féminin délivre des performances incroyables."

Si le président lyonnais voit dans cette rencontre une formidable vitrine pour le football féminin, il espère que cette évolution continuera à croitre aussi bien à l’OL que chez les autres clubs de D1 féminine. A Lyon, les investissements pour renforcer les effectifs mais aussi les infrastructures ne sont d'ailleurs pas prêts de s’arrêter. "On essaye d’avoir un centre de formation performant pour combler les blessures. On a vu ce soir qu’il y en avait 5-6 qui venaient du centre donc l’amalgame continue de se faire. On va avoir un nouvel actionnaire (John Textor) qui est aussi enchanté par cette équipe. Il y a la franchise en NWSL qui marche bien. Ce sont des investissements importants mais nécessaires."

Interrogé sur les objectifs de la saison, Jean-Michel Aulas aimerait retrouver les joies "d’un triplé, ce serait magnifique mais on a actuellement beaucoup de blessées."