Les Fenottes célèbrent le but de Daniëlle van de Donk (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Dans une rencontre plaisante à voir, l’OL a pris le meilleur (1-0) sur le PSG dans ce Trophée des Championnes. Dans sa quête de tout rafler, le club lyonnais commence bien.

Samedi, Sonia Bompastor a prévenu qu’il ne faudrait pas tirer de conclusions trop hâtives de ce Trophée des Championnes à Dunkerque. Dans un sens comme dans l’autre. Néanmoins, dimanche soir, c’est bien l’OL qui inscrit pour la deuxième fois en deux éditions son nom au palmarès de ce trophée. A la différence de 2019, les Lyonnaises n’ont pas eu besoin d’aller jusqu’à la séance des tirs au but pour prendre le meilleur sur le PSG. Ce titre, les Fenottes l’ont dessiné grâce à leur sérieux mais aussi au flair de Daniëlle van de Donk qui a bien suivi une frappe repoussée de Delphine Cascarino.

En conférence de presse, Bompastor avait regretté que ce confrontation toujours aussi attendue contre le PSG arrive aussi tôt après un Euro qui s’est terminé tard et avait concédé que les équipes ne seraient pas à 100%. Les 5000 spectateurs présents à Marcel Tribut n’ont pourtant pas boudé leur plaisir. Ce Trophée des Championnes a été une belle vitrine pour le football féminin français, bien que la programmation et le lieu puissent être sujet à discussion.

Des enseignements mais pas de conclusions après un match

Dans son duel avec l’un de ses mentors Gérard Prêcheur, Sonia Bompastor a remporté cette première manche. Bien plus en place collectivement avec un effectif qui a peu bougé, l’OL a déroulé son jeu comme si l’intersaison n’était pas passée par là. Malgré les absences de Wendie Renard et Amandine Renard, l’effectif lyonnais est de qualité et la performance de Van de Donk, gravement touchée la saison dernière, en est la preuve. Tout n’a pas été parfait bien évidemment.

On peut regretter peut-être un manque d’occasions vraiment franches malgré la domination et des Parisiennes qui ont pris confiance au fur et à mesure de la partie. Mais l’objectif était clairement de remporter ce premier trophée, prendre déjà un ascendant psychologique sur son meilleur ennemi. Le contrat est rempli et c’est une ligne de plus qui vient s’ajouter au palmarès des Fenottes.