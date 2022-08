En supériorité numérique pendant une demi-heure, l’OL a finalement sauvé les meubles en décrochant un nul à Reims (1-1). Les Lyonnais sont retombés dans les mêmes travers que la saison dernière.

Les années passent et les problèmes restent les mêmes. Dimanche, l’OL se savait observé après ses deux premières victoires en championnat. Pour son premier match à l’extérieur, l’objectif était de montrer que les erreurs et difficultés passées n’étaient qu’un lointain souvenir. Finalement, le nul contre Reims (1-1) a donné l’impression de revivre le match de la saison dernière dans le même stade. Face à un bloc compact, les joueurs de Peter Bosz ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Avant le but égalisateur de Moussa Dembélé en fin de match, l’OL n’avait pratiquement pas mis en danger le gardien adverse.

"Il n'y a pas de sourires parce qu’on veut gagner tous les matchs. Vu la physionomie, le match était à notre portée. On arrive à aller chercher ce but en fin de match et à prendre ce point. Ce n’est pas assez pour pouvoir gagner mais c’est déjà bien d’avoir pris un point, a déclaré Rémy Riou après la rencontre au micro de Canal Plus. Il y a du boulot peut-être mais on est tombé sur une équipe qui était bien compacte et difficile à manoeuvrer. Il faudra faire un peu plus d’efforts pour les prochains matchs pour gagner."

Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OL a trouvé les ressources pour pousser jusqu’au bout et décrocher ce point du nul. A onze contre dix, ce fut le service minimum mais Riou assure "qu’il y a assez de qualité dans ce groupe" pour pouvoir espérer mieux et que ce n’est pas des départs ou rumeurs qui doivent "tout déséquilibrer". Mercredi, contre Auxerre, le mercato ne sera pas encore fini. Reste juste à espérer que le résultat sportif sera différent cette fois-ci.