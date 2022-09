OL - Bleues : Delphine Cascarino titulaire contre l’Estonie

Pour ce match des éliminatoires du Mondial 2023 sans enjeu (17h), Delphine Cascarino est l’unique joueuse de l’OL titulaire contre l’Estonie. Melvine Malard et Griedge Mbock sont sur le banc.

Un rassemblement pour du beurre. En dominant outrageusement son groupe avec que des victoires, l’équipe de France s’est assurée une qualification des plus aisées pour la Coupe du monde 2023. Alors que la D1 féminine n’a pas encore repris, les Bleues sont pourtant rassemblées depuis lundi pour préparer les deux derniers matchs de ces éliminatoires. Face à l’absence d’enjeux contre l’Estonie et la Grèce, Corinne Diacre avait fait le choix de ne pas convoquer Wendie Renard, touchée au mollet. La capitaine lyonnaise et des Bleues avait ensuite été rejointe par Selma Bacha, obligée de déclarer forfait pour ce rassemblement.

Malgré ces deux absences, l’OL comptait trois représentantes pour ces deux confrontations et une seule est titulaire contre l’Estonie. Pour ce premier match (17h), Delphine Cascarino prend place sur le côté droit de l’attaque française aux côtés de Kenza Dali et Ouleymata Sarr. Pas de Melvine Malard donc qui s'assoit sur le banc tout comme Griedge Mbock. En défense centrale, Diacre a décidé de miser sur le duo Tounkara - Cissoko.

La composition des Bleues : Peyraud-Magnin - Torrent, Tounkara (cap), Cissoko, Karchaoui - Bilbault, Palis, Matéo - Cascarino, Sarr, Dali