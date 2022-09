OL : Amandine Henry a repris le chemin des terrains

Amandine Henry (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Blessée au mollet lors de la tournée aux Etats-Unis, Amandine Henry est sur le chemin du retour. La milieu française a suivi une première séance individualisée ce vendredi, à dix jours de la reprise du championnat.

La tournée américaine d’Amandine Henry s’est limitée à 26 minutes. Titularisée contre Chelsea en défense centrale, la numéro 6 de l’OL avait rapidement dû céder sa place en raison d’une blessure. Si durant tout le périple aux Etats-Unis, la nature de la blessure n’était pas connue, Sonia Bompastor avait concédé que Henry souffrait, comme Wendie Renard, du mollet. Forfait contre le PSG lors du Trophée des Championnes, malgré sa présence dans le groupe, Amandine Henry a entamé une course contre la montre à dix jours de la reprise du championnat.

Henry présente pour la reprise du championnat ?

Bompastor ayant estimé que l’absence de ses deux cadres ne devrait pas être trop longue, Henry a fait son retour sur les terrains de Décines, ce vendredi. Non pas avec les quelques coéquipières non retenues en sélection mais pour une séance individualisée où elle a pu retoucher le ballon. Elle n’est pas la seule à avoir pu regoûter aux joies du cuir puisque Dzsenifer Marozsan a elle aussi eu droit à sa séance individualisée. Après avoir repris la course suite à sa rupture des ligaments, la milieu allemande teste désormais son genou sur les terrains. Malgré tout, son retour n’est pas "espéré avant novembre".