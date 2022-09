L’OL signe le quatre à la suite à domicile contre Angers (5-0)

Bousculé par Angers, l’OL a finalement déroulé avec quatre buts en l’espace de trente minutes et s'impose largement (5-0). Auteurs d’un 12 sur 12 à domicile, les Lyonnais continuent d’engranger dans ce début de saison.

En l’espace d’une semaine, l’OL a inversé une tendance négative qui commençait à pointer le bout de son nez. Dimanche dernier après les mêmes difficultés face à un bloc bas que la saison dernière, le premier accroc contre Reims avait laissé penser que les erreurs du passé n’étaient pas parties. Une semaine et deux matchs plus tard, elles n’ont pas totalement disparu mais il y a bien longtemps que l’OL n’avait signé un début de saison aussi tonitruant sur le plan comptable. Après la victoire contre Auxerre mercredi, les Lyonnais ont remis ça ce samedi soir face à Angers (5-0). Plus en difficulté contre les Angevins, pourtant avant-derniers, que face au promu auxerrois, les hommes de Peter Bosz ont dû s'adapter avant de passer la vitesse supérieure en deuxième période.

L'OL égale sa meilleure série à domicile depuis 2018

Pourtant le résultat est le même avec ces trois points et cette huitième victoire de suite à domicile, égalant ainsi sa série de 2018. Le bilan comptable après 6 journées est forcément à nuancer avec ces quatre réceptions mais comme l’a si bien dit Peter Bosz jeudi, "les points pris sont bons pour la confiance." Cette équipe semble en avoir bien plus que la saison dernière, c’est un fait. Contre Angers, elle a été mise en danger, bien plus que ce que l’on aurait pu croire mais a montré du caractère. Malgré sa crise de confiance et son absence de victoire, le club de Maine-et-Loire n’est pas venu pour subir.

Avec son 3-5-2, Gérald Baticle est très certainement le coach qui a posé le plus de problèmes à Peter Bosz et son équipe pendant une demi-heure. Avec le retour de Corentin Tolisso, aligné comme sentinelle à la place de Lepenant, l’OL a été moins souverain dans l’entrejeu. Cela s’est ressenti dans les phases de transition avec un équilibre plus précaire qu’à l’accoutumé. Mais comme ce fut le cas contre Auxerre, l’OL a réussi à avoir ce contrôle du ballon et ce mouvement dans les appels pour se créer les occasions. Les hors-jeu ont d’abord privé les supporters du Parc OL d’ouverture du score avant que Toko Ekambi ne profite d’une erreur d’appréciation de la défense angevine pour tromper Bernardoni (30e).

Angers a bousculé l'OL

Devant au score, l’OL a alors été plus libéré et a rapidement fait le break par son capitaine Alexandre Lacazette. En croisant bien sa tête, le numéro 10 de l’OL a signé son 132e but sous les couleurs lyonnaises, rejoignant ainsi Serge Chiesa sur le podium des meilleurs buteurs. Cette soirée ne pouvait que belle pour les Lyonnais qui ont ensuite déroulé durant le deuxième acte. En trois minutes, ils ont éteints les espoirs du SCO, si tant est qu’il y en avait encore.

Quand tout le monde attendait le doublé de Lacazette, c’est finalement Toko Ekambi qui s’en est offert un (59e) avant que Lukeba ne domine les airs sur corner (4-0, 62e). Entré en jeu, Moussa Dembélé a terminé le festival d'un raid solitaire fini avec un but dans un trou de souris en fin de match. L’OL a un calendrier favorable dans ce début de saison, c’est un fait. Mais avec seulement deux points perdus en cinq matchs, il serait de mauvais goût de faire la fine bouche.