Laissés sur le côté contre Angers, Houssem Aouar et Sinaly Diomandé étaient présents à l’entraînement, lundi. Les deux joueurs pourraient faire leur retour contre Lorient.

Le mercato ayant refermé ses portes, l’accent est désormais mis sur le jeu à l’OL. Quand les choix pouvaient être guidés par des situations individuelles incertaines, Peter Bosz peut aujourd’hui compter sur un groupe tourné vers le même objectif collectif : ramener le club en haut du classement. Avec 13 points sur 15, la mission est bien lancée même si l’entraîneur sait qu’il va devoir jongler entre tous ses joueurs pour maintenir tout le monde sous pression.

La période du marché des transferts derrière, Bosz sait aussi qu’il a à disposition un effectif pléthorique et qu’il va devoir faire des choix. Contre Angers, il a laissé Houssem Aouar et Sinaly Diomandé sur le côté. Deux jours après, il en a expliqué les raisons. "Ce sont toujours des raisons différentes. Houssem et Sinaly s'étaient blessés. Ils s'entraînaient avec le groupe une à deux fois. Pour moi, ils n'étaient pas prêts pour entrer dans le groupe. Faire un ou deux entraînements après avoir été hors du groupe pendant une ou deux semaines, cela peut être une raison… Si un joueur est occupé avec un transfert, je le laisse aussi en dehors. Il y a différentes raisons."

Toutes ces épreuves sont derrière les deux joueurs qui ont pris part à l’entraînement du jour. Leur destin personnel enfin réglé, Aouar et Diomandé postulent pour une place dans le groupe qui ira à Lorient. Après avoir retenu 19 joueurs depuis trois matchs, Peter Bosz assure "qu’il reste encore une place". Se jouera-t-elle entre le défenseur et le milieu ? L’entraîneur a ouvert la porte à un retour dès mercredi, estimant que les deux joueurs "étaient de nouveau à 100% physiquement et mentalement. Je vais discuter avec eux pour voir s’ils pourront être intégrés au groupe mercredi." Reste à savoir s'il sautera le pas et touchera à un groupe qui lui donne actuellement satisfaction.