A son avantage depuis son arrivée à Reims, Folarin Balogun a déjà marqué de son empreinte la Ligue 1. Prêté par Arsenal, il est venu en France sur conseils d’Alexandre Lacazette.

Et si finalement la défense de l’OL avait réussi un petit exploit lors du déplacement à Reims il y a une semaine ? Peu à son avantage, l’arrière-garde lyonnaise a pourtant réussi à ne pas prendre de but de Folarin Balogun. Dans ce début de saison de Ligue 1, c’est une performance tant l’attaquant rémois est intenable depuis son arrivée. Auteur de cinq buts et une passe en six rencontres dans notre championnat, le jeune Anglais (21 ans) est en avance sur ses objectifs.

En mettant la main sur Balogun sous la forme d’un prêt, Reims peut dire merci à Alexandre Lacazette. Les deux joueurs se sont côtoyés à Arsenal et comme c’est le cas depuis son retour à l’OL, le capitaine lyonnais a joué les conseillers, les grands frères auprès de son cadet. "C’est un très grand joueur, a affirmé Balogun dans un entretien sur Prime Video. Il m’aidait toujours quand j’étais à Arsenal. Il essayait de me faire progresser. Il me donnait des conseils, m’apprenait des gestes. On a discuté de la Ligue 1, il me disait : 'Vas-y, tu vas faire tes preuves là-bas.' Peut-être qu’il devrait devenir agent..."

Avant de penser à son après-carrière, Alexandre Lacazette a d’autres objectifs. Celui de gagner un titre avec l’OL mais aussi de grimper encore un peu plus dans la hiérarchie des meilleurs buteurs du club lyonnais.