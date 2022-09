OL : Peter Bosz ne "veut pas tirer des conclusions" après 6 matchs

Avec un début de saison presque parfait, l’OL pourrait s’enflammer. Néanmoins, Peter Bosz estime qu’il faut encore attendre pour juger même s’il est satisfait des progrès de son groupe.

Le groupe pour Lorient

Jérôme (Boateng) n’est pas là et ne sera pas là après-demain. Sinon, tout le monde est disponible.

Une victoire qui fait naître quelque chose

Ca confirme la préparation qu’on a eue. On a beaucoup parlé pendant la préparation. On a vu qu’on avait une équipe qui pouvait bien jouer avec des choses à améliorer. C’est toujours le début de saison. On voit des joueurs qui se connaissent de mieux en mieux. Le jeu sera de mieux en mieux.

Des prestations plus concrètes

On est qu'au début de saison. On a joué quatre fois à la maison, il ne faut pas oublier ça. Mais j’ai confiance dans ce que j’ai vu.

Lorient, un 1er vrai test

Ce n’est pas le premier, on en a eu déjà 5. Ce n’est pas un test, c’est un match important. C’est le 2e à l’extérieur, ça a été difficile à Reims mais j’avais dit directement après que ce n’est pas une équipe facile. Ils ont eu des bons résultats après. Lorient a bien démarré sa saison avec de bons résultats. Les équipes qu’on va affronter pendant dix jours sont plus fortes, c’est sûr. Mais après six matchs, on ne peut pas tirer de conclusions.

Des performances sur corner

Rémy Vercoutre s’occupe de ça. On a marqué mais surtout pas encaissé sur ces phases et c’est très important. On a changé des choses là-dessus et ça marche très bien. Les petits détails sont très importants pour finir très haut.

Bosz : "Une bonne équipe, ce n'est pas onze joueurs"

Un jour de repos en plus que Lorient

Si la saison avait été plus loin, ça aurait pu dire quelque chose mais là c’est le début. Je préfère avoir un jour de plus mais on a vu le dernier match qu’on avait eu que deux jours de repos et on a bien joué. Ca dépend surtout de nous et si on impose un tempo soutenu ou non. Je vois souvent des critiques sur les blocs bas qu’on met un tempo faible mais c’est normal avec un espace réduit. Il faut mettre du mouvement.

Beaucoup de choix au milieu

On appelle ça de la concurrence. Je ne connais que des entraîneurs qui font jouer leurs meilleurs joueurs. On en a beaucoup au milieu et c’est aux joueurs de montrer qu’ils doivent être là aux entraînement et au minimum d’être sur le banc. J’étais avec 19 joueurs sur les 3 derniers matchs donc il reste encore une place.

La confiance en Toko Ekambi

Je regarde toujours la globalité et pas que le match joué. Il a beaucoup marqué la saison dernière et fait des passes. De temps en temps, il ne faut pas perdre la confiance que ce soit moi sur le joueur ou le joueur lui-même. Avec la concurrence et les jeunes derrière, ça ne peut pas durer longtemps. Il a de l’expérience. Aux entraînements, il s’entraine encore mieux que la saison dernière. Je n’ai pas eu peur et heureusement, il a montré ces deux derniers matchs.

Une association Dembélé - Lacazette

Ca commence avec Moussa. Est-ce qu’il s’entraîne bien ? Est-qu’il rentre bien ? Il est très bien rentré à Reims et contre Angers. Contre Auxerre, il n’a eu que cinq minutes donc c’était dur. Voir les deux jouer ensemble est clairement possible.

L’analyse sur les entrants

A mon avis, une bonne équipe, ce n’est pas seulement onze joueurs, c’est aussi ceux qui rentrent. Je l’ai dit après Angers, ce n’est pas facile dans la tête. Les joueurs sont déçus de ne pas démarrer mais ce n’est pas bien. Ils doivent tout donner pour ensuite que je décide s’ils méritent ou pas. Dans le vestiaire, j’ai tout de suite félicité ceux qui sont rentrés contre Angers.

Bosz : "Aouar et Diomandé sont à 100% mentalement"

Des entrants qui performent, un problème de riche

Je ne vois pas ça négativement, c’est ce qu’on veut quand ils sont sur le banc pour aider l’équipe. Il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés, qui sont en tribunes, donc c’est pire pour eux. Il faut être fier de jouer pour l’OL.

Aouar et Diomandé enfin intégrés ?

Il y a eu des raisons différentes. Houssem et Sinaly s’étaient blessés il y a quelques semaines. Après, ils ne se sont entraînés qu'une ou deux fois donc je considère qu’ils ne sont pas prêts à rentrer dans le groupe. S'ils sont occupés avec un transfert, je les laisse dehors. Il faut être à 100% physiquement et mentalement. Ils le sont désormais. Je vais parler avec les joueurs concernés et je pourrai dire s’ils sont prêts ou non avant Lorient.

Le match contrasté de Malo Gusto

Là, on voit qu’il n’a que 19 ans. Un joueur avec beaucoup de qualité sur le plan physique, il va vite. Il peut faire ça pendant 90 minutes. Sur le plan tactique, il a encore à apprendre. Je lui ai demandé après le match si son joueur allait vite. Il m’a dit oui mais que lui aussi. Alors je lui ai demandé pourquoi il a fait un tacle au milieu du terrain alors qu’il va vite et qu'il pouvait le suivre. A deux reprises, il refait ça.