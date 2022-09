Ligue 1 : l’OL a désormais des entrants marquants

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Samedi soir, le raid de Moussa Dembélé a bien sûr mis en avant le caractère décisif des remplaçants. Une tendance qui se confirme depuis quelques matchs.

Samedi au Parc OL, la soirée a été parfaite sur toute la ligne pour Peter Bosz et tout un club. Un sans faute à domicile et une série qui se poursuit (8 victoires de suite), un festival offensif contre Angers, un clean-sheet, le premier de la saison. Une vraie victoire pour Peter Bosz qui appelait de ses voeux cette solidité défensive. Mais contre toute attente, c’est bien un autre point qui a donné le sourire au coach lyonnais. Celle d’une formation de l'OL qui ne se limite pas aux seuls titulaires mais bien à un groupe qui pousse dans le même sens.

Si depuis cinq journées, Bosz n’est pas un adepte des grands chamboulements dans son onze de départ, il répète sans cesse qu’il n’a pas simplement onze joueurs mais des solutions à perte de vue. Contre Angers, le scénario n’a pu que lui donner raison. Grâce au score fleuve, l’entraîneur néerlandais a pu faire souffler ses cadres (Lacazette, Tetê, Thiago Mendes) et donner du temps de jeu à des joueurs qui avaient soit un statut la saison dernière ou en quête de confiance et repères. Une stratégie qui a porté ses fruits.

Une concurrence qui pousse à se montrer ?

Samedi, Moussa Dembélé est le seul à s’être montré décisif avec un raid solitaire conclu par un but dans un trou de souris mais l’intensité n’a pas baissé malgré les différents changements. Après la rencontre, Peter Bosz n’a pas manqué de le rappeler. "Je sais combien de buts Moussa a marqué la saison dernière. C’est incroyable. Je comprends que ce n’est pas toujours facile pour lui mais il est rentré en donnant le maximum comme face à Reims. Il n’y a pas que lui. Jeff (Reine-Adelaïde), qui a joué 45 minutes à Reims et qui est sorti parce qu’il n’avait pas bien joué, est resté la tête haute. Il a travaillé, il est entré et a été très sûr avec le ballon. On fait entrer deux défenseurs alors qu’on n’a pas eu de clean-sheet cette saison donc ça met de la pression."

Des entrants qui se mettent au diapason, voilà peut-être aussi l’une des clés de la réussite de l’OL dans ce début de saison. Si les Lyonnais ont l’habitude de prendre l’avantage très rapidement dans les matchs (Ajaccio, Troyes, Auxerre), les dernières rencontres ont surtout montré que le club avait désormais une capacité à maintenir un niveau d’exigence qu’importe les joueurs présents sur le terrain. Le syndrome d’un effectif pléthorique et d’une volonté de se montrer sur le peu de temps de jeu accordé ? Peut-être bien, en tout cas le visage montré plait en interne. "L’entrée des remplaçants, c’est exactement ce qu’on veut, ce n’est pas toujours facile surtout dans la tête mais quand ils rentrent, il faut le faire comme ils ont fait aujourd’hui."

Bosz va devoir gérer les envies de chacun

Ce changement de mentalité par rapport à la saison dernière n’a pas seulement été observé entre Rhône et Saône. Sur le banc adverse et ancien de la maison, Gérald Baticle a souligné le nouveau "jeu de transition" de l’OL mais surtout que le club peut désormais "poser autant de problèmes avec les joueurs entrants qu’avec les joueurs qui débutent." En trompant Paul Bernardoni en fin de match, Moussa Dembélé a inscrit son 11e but après être entré en jeu depuis son arrivée. Il avait déjà réussi pareil exploit contre Reims, en sauvant l’OL d’une première défaite. Ce but égalisateur avait d’ailleurs été le fruit d’une connexion entre deux entrants avec le centre de Rayan Cherki. Ce dernier avait remis ça contre Auxerre, mercredi dernier, en trouvant Karl Toko Ekambi sur son corner.

Avec un mercato désormais terminé, tous les esprits sont enfin tournés dans la même direction. Quand l’OL a manqué de solution de rechange, cette saison semble permettre à Peter Bosz de faire jouer la concurrence. Aujourd’hui, tous les voyants sont au vert, néanmoins dans la guerre d’ego que se livre chaque footballeur, l'entraîneur sait qu’il va devoir jouer les équilibristes pour satisfaire tout le monde et voir des entrants toujours aussi décisifs.