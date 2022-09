Selma Bacha en finale de Ligue des champions contre le Barça (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A seulement 21 ans, Selma Bacha a déjà un palmarès long comme le bras avec l'OL. Révélation de l’équipe de France durant l’Euro, la latérale estime avoir gagné en maturité.

Durant l’été, elle a été élevée au rang de révélation en équipe de France. Ce statut, il y a bien longtemps que Selma Bacha ne l’a plus avec l’OL. Si elle a connu deux saisons (2019-2020 et 2020-2021) compliquée suite à des choix sportifs, la latérale gauche a rappelé tout le bien que l'on pensait d’elle la saison dernière. Meilleure passeuse des Fenottes en Ligue des Champions, elle a été désignée comme la meilleure jeune joueuse de la compétition. Preuve que l’ascension express commencée à seulement 17 ans se poursuit.

Bacha n’est d’ailleurs pas prête de s’arrêter là, elle qui veut être "une leader sur et en dehors du terrain malgré mon 'jeune âge'." "Je peux progresser à tous les niveaux : tactiquement, techniquement, mentalement et physiquement, assure-t-elle dans une interview pour Onze Mondial. Je veux continuer à évoluer et devenir la meilleure latérale gauche du monde."

Bacha : "Je fais attention à mon alimentation"

Certains supporters estiment qu’elle a déjà atteint cette reconnaissance après sa dernière saison aboutie. Néanmoins, à 21 ans, Selma Bacha est consciente qui lui reste encore de la marge pour atteindre la pleine capacité de ses moyens. Caution "sourire" et bonne humeur du vestiaire lyonnais, l’ancienne du FC Gerland a déjà bien mûri par rapport à ses débuts en professionnelles.

"Je sors grandie de cet Euro, il n’y a pas d’âge pour être une leader dans cette grande équipe. Je suis plus posée, plus professionnelle, poursuit-elle dans le magazine. Je suis arrivée dans le groupe très jeune, au départ, c’était la folie (sourire). Je ne faisais pas attention à mon alimentation par exemple. Désormais, je fais attention à tout, je ne laisse rien au hasard. Je ne mange plus de sucreries, ces petits détails améliorent la performance."

La saison dernière lui a donné un aperçu de ce que pouvaient amener tous ces "sacrifices". Selma Bacha n’a pas dû être déçue et son caractère de gagnante fait qu’elle ne risque pas de s’arrêter en si bon chemin.