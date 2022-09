OL : intervention chirurgicale au genou pour Julian Pollersbeck

Absent depuis le début de la saison, Julian Pollersbeck est bien blessé. Le gardien allemand a été aperçu en béquilles au centre d’entraînement lundi, après une intervention chirurgicale au genou.

Comme Jérôme Boateng, beaucoup de supporters se demandaient ce que devenait Julian Pollersbeck. Non retenu dans les groupes lyonnais depuis le début de la saison, le portier allemand était annoncé sur le départ. Avec l’arrivée de Rémy Riou et la prolongation de Kayne Bonnevie, l’avenir semblait bouché pour lui. Si sa situation personnelle pouvait expliquer cette "mise à l’écart", la fin du mercato n’a rien changé et pour cause. Julian Pollersbeck est bel et bien blessé et ses absences n’avaient rien à avoir avec un possible départ. Ou du moins un départ a peut-être été remis en cause avec cette blessure.

Encore absent de l’entraînement lundi, le gardien de l’OL a été croisé à son arrivée au centre d’entraînement en béquilles et la jambe bandée au niveau du genou, symbole d’une intervention chirurgicale sur cette partie du corps. La nature de l’opération n’a pas filtré mais Le Progrès annonce une absence jusqu’à la fin de l’année pour Pollersbeck.