OL - Mercato : Julian Pollersbeck poussé vers la sortie ?

Julian Pollersbeck lors de l’Euro U21 en 2017. (Photo by PIOTR NOWAK / AFP)

Arrivé en 2020, Julian Pollersbeck n’a pas vraiment séduit. La doublure d’Anthony Lopes ne sera pas retenue durant l’été.

En débarquant à l’OL durant le mercato 2020, Julian Pollersbeck savait très bien que ses chances de jouer seraient maigres. Arrivé en provenance d’Hambourg pour jouer les doublures d’Anthony Lopes, le gardien allemand n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Ayant joué trois matchs de Coupe de France lors de sa première saison, Pollersbeck a presque triplé son nombre de matchs cette saison suite à l’exclusion de Lopes dans le derby puis "grâce" à la blessure du Portugais contre Strasbourg.

Bonnevie comme doublure ou prêté ?

Malheureusement, les huit matchs joués par l’ancien international Espoir allemand n’ont pas vraiment rassuré, le gardien ne se montrant que rarement décisif. Ses prestations quelconques ont-elles fini par frustrer Rémy Vercoutre et la direction lyonnaise ? D’après L’Equipe, l’OL ne retiendra pas l’Allemand durant l’été et lui cherche même une porte de sortie. Si départ il y a, le rôle de doublure d’Anthony Lopes, qui devrait bientôt prolonger, se jouera entre le revenant Rémy Riou (34 ans) et Kayne Bonnevie (20 ans). En fin de contrat à la fin juin, ce dernier avait finalement prolongé jusqu’en 2024 il y a quelques semaines.