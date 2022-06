OL : Maxence Caqueret veut "remettre le club où il doit être"

Ayant prolongé avec l’OL il y a un mois, Maxence Caqueret souhaite s’inscrire sur la durée. Après une saison compliquée, le milieu souhaite ramener son club formateur dans le haut du panier.

Avant l’attente de l’officialisation du retour d’Alexandre Lacazette, il y a eu celle de la prolongation de Maxence Caqueret à l’OL. Pendant de longues semaines et même de longs mois, le club a travaillé d’arrache-pied pour convaincre le milieu de terrain de continuer l’aventure commencée à 11 ans. Avec la 8e place et l’absence de Coupe d’Europe, l’OL a perdu un joker de persuasion mais Caqueret a finalement pris la décision d’être l’un des symboles du nouveau projet mis en avant à Décines. En prolongeant jusqu’en 2026 avec son club formateur malgré la cour de l’AC Milan, l’international Espoirs veut en profiter pour "gagner un titre".

"On a fini à la place qu’on méritait cette année mais quand on est l’OL, on se doit de faire beaucoup mieux et que ça nous serve pour la suite. Etre un vrai Lyonnais et avoir connu cette saison difficile m’a aussi convaincu de vouloir remettre le club là où il doit être, a avoué Caqueret dans une interview à Canal Plus. Il y a eu une hésitation dans mon choix mais avoir la confiance du club, du président a vraiment aidé dans ma décision. Je peux encore progresser avec ce club et mon objectif est de gagner un titre."

Un des chouchous de Bosz

Avec la future arrivée d’Alexandre Lacazette, la prolongation de Caqueret et celle imminente d’Antony Lopes, l’OL montre que le projet qui tend à s’appuyer sur l’ADN local n’est pas qu’un simple discours. Une perspective qui enchante le natif de Vénissieux qui a très clairement explosé sous les ordres de Peter Bosz. Indéboulonnable avec le coach néerlandais (39 matchs) quand une blessure au ménisque n’est pas venue contrarier sa fin de saison, Maxence Caqueret a pris un poids dans le jeu mais aussi dans le vestiaire, au point que certains l’imaginent déjà comme le futur capitaine lyonnais la saison prochaine.

"J’ai pris une plus grande responsabilité dans l’équipe. J’ai eu une très grande confiance du coach et de mes partenaires. Je pense être plus mature, je perds moins de ballons "bêtes" même si j’ai toujours ces 2-3 pertes qui peuvent coûter cher à l’équipe, a-t-il concédé, lucide. J’essaye de prendre un peu plus la parole, d’être un peu plus là dans le vestiaire. J’étais un peu le joueur timide qui ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas focus sur le brassard, si on me le donne ce sera avec plaisir mais si je ne l’ai pas, ce n’est pas quelque chose qui me toucherait."

Depuis 11 ans, Maxence Caqueret a souvent grillé les étapes à l’OL et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.