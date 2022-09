Préservé lors du match contre Auxerre, Corentin Tolisso est de nouveau titularisé par Peter Bosz. Le milieu français prend la place de Johann Lepenant.

Au lendemain de la victoire contre Auxerre, Peter Bosz n’avait pas caché une certaine satisfaction concernant le jeu déployé par ses joueurs durant une heure. Il n’a pas non plus manqué de pointer du doigt les erreurs avec ce but encaissé bêtement et qui a relancé le suspens d’une rencontre maitrisée. Néanmoins, il n’y avait que peu de doutes de voir l’entraîneur de l’OL miser sur une certaine continuité. Le seul point d’interrogation, comme c’est le cas depuis le début de la saison, concernait la composition du milieu de terrain.

Satisfait du trio Lepenant - Caqueret - Faivre, Bosz allait-il maintenir sa confiance ? La réponse est non. En effet, préservé mercredi pour ne pas enchaîner trop vite, Corentin Tolisso fait son retour dans le onze. Si l’on pouvait penser que Romain Faivre en ferait les frais, c’est finalement Johann Lepenant qui va s’asseoir sur le banc et souffler un peu après avoir enchaîné depuis le début de la préparation. Avec Faivre, Bosz mise sur un profil plus offensif que Lepenant pour entourer les deux autres milieux déjà à vocation plus défensive.

L’interrogation d’avant-match levée, la composition de l’OL reste dans la lignée des quatre premières journées. Peter Bosz continue de s’appuyer sur ses hommes de base et ne voit pas encore l’intérêt de faire tourner en nombre pour l’instant. Buteurs contre Auxerre, Tetê et Karl Toko Ekambi continuent d’entourer Alexandre Lacazette. Après ses trois matchs de suspension et l’intérim réussi de Rémy Riou, Anthony Lopes fait son retour dans le but lyonnais avec l’ambition d’un premier clean-sheet de la saison.

La composition de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso, Faivre - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi