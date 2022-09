OL - Bleues : Corinne Diacre a "vu Griedge Mbock souffrir"

Laissée sur le banc lors du premier match, Griedge Mbock était titulaire contre la Grèce, mardi à Sedan. Elle est sortie sur civière après la demi-heure de jeu, se tordant de douleurs.

C’est une image que l’on n’aime pas voir sur un terrain de foot et encore moins quand elle concerne une joueuse de l’OL. Mardi soir, le public de Sedan s’est tu d’un seul coup, glacé par les cris de douleurs entendus sur la pelouse. A l’occasion du dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, la soirée de l’équipe de France a été entachée par cette grave sortie sur blessure de Griedge Mbock après 37 minutes de jeu.

Le match interrompu pendant huit minutes, la défenseuse de l’OL a quitté l’enceinte des Ardennes en civière puis en ambulance pour aller passer des examens. Mais rien n’augure de bon… "C'est une soirée compliquée, on a vu Griedge souffrir, c'était difficile, a déclaré peinée Corinne Diacre dans des propos retranscrits par L’Equipe. Le groupe a été touché. Elle est importante dans le groupe. On va lui souhaiter un bon rétablissement. On est tellement peinées pour elle, on pense à elle, on espère qu'elle va vite revenir."

Déjà victime d’une rupture du talon d’Achille il y a deux ans, Griedge Mbock était revenue à la compétition il y a presque un an jour pour jour. C’est désormais une longue convalescence qui risque de l’attendre et l’espoir de jouer la Coupe du monde qui s’envole par la même occasion.