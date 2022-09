L’OL est invaincu depuis seize matchs en ouverture de D1 féminine

Dimanche, l’OL lance sa saison de championnat à Reims (12h45). Les Fenottes sont invaincues lors d’une première journée depuis 16 matchs, le tout sans encaisser de buts.

C’est une nouvelle mission qui débute pour les joueuses de l’OL à partir de dimanche. Après avoir été dans la peau des chasseuses la saison dernière pour reconquérir leur titre, les Fenottes seront les chassées cette année. Avec le Trophée des Championnes remporté contre le PSG, les Lyonnaises ont déjà envoyé un message : il faudra être à 100% pour les déloger de leur trône. Le début de cette saison de confirmation commence dès dimanche 11 septembre sur la pelouse de Reims.

La saison dernière, les joueuses de Sonia Bompastor s’étaient imposées 2-0 face aux Rémoises. Garderont-elles leur cage encore inviolée dimanche ? Entre l’OL et les premières journées de D1 féminine, c’est une histoire d’amour qui dure depuis belle lurette. Les Fenottes sont invaincues depuis seize matchs avec le tour de force de n’avoir encaissé aucun but durant ces seize premières journées. En plus de vouloir lancer correctement ce nouvel exercice, l’OL aura un double challenge à Reims.