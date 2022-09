Ligue 1 : Aulas et l’OL s’engagent à utiliser plus le TGV et le car

Suite à la polémique du PSG et de son voyage à Nantes en avion, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur la question de l’écologie. Le président de l’OL annonce que le club va s’engager en faveur d’une empreinte carbone moins élevée.

Ce mardi, du monde s’était rassemblé du côté de l’OL Vallée, non pas pour assister à un match de l’OL mais pour la pose du premier siège de la future Arena où évoluera notamment l’ASVEL. Une salle qui réussit à a modernité et questions environnementales. D’écologie, il en a bien entendu été question dans le discours de Jean-Michel Aulas avec le lancement du programme - 20 / + 20. L’objectif du président lyonnais est de "diminuer notre consommation de 20 % et d'augmenter notre autoproduction d’énergie de 20 % pour tendre toujours plus vers l’autoconsommation."

Une fois son discours face à Tony Parker ou encore Jo-Wilfried Tsonga terminé, Jean-Michel Aulas a accordé une partie de son temps à la presse et il a bien évidemment été question de la polémique entourant le voyage du PSG à Nantes en avion plutôt qu’en TGV. Présents lundi à la conférence d’avant-match du club parisien contre la Juventus Turin, Kylian Mbappé et Christophe Galtier se sont attirés les foudres médiatiques de par leurs attitudes et réponses.

Aulas : "On doit être exemplaires"

Si le président Aulas n’a pas voulu "appuyer là où ça fait mal", il a avoué que le club lyonnais était bien en recherche de solutions concernant ce point écologique. "On a déjà introspecté tous ces sujets en interne. Mais sur le plan de l’équipe de l’OL, on aura déjà un certain nombre de déplacements effectués en cars, a annoncé le président lyonnais aux médias dont Olympique-et-Lyonnais. J’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements notamment vers Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train."

Estimant faire "partie des entrepreneurs qui essayent d’avoir une vision sociale et environnementale", Jean-Michel Aulas avance que le sujet de l’écologie "doit être respecté et, qu’en tant que grands sportifs et entrepreneurs, on se doit d’être exemplaires."