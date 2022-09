OL : les Pays-Bas de Damaris et Van de Donk jouent leur qualification

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Les Pays-Bas doivent s’imposer pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2023. Les coéquipières de Damaris Egurrola et Danielle van de Donk affrontent l’Islande, première du groupe avec un point d'avance.

C’est une finale de groupe et il n’y aura pas à réfléchir pour les Pays-Bas, ce mardi soir (20h45). En recevant l’Islande à Utrecht, les Néerlandaises n’auront pas le choix si elles veulent directement se qualifier pour la Coupe du monde 2023. Avec un point de retard sur leur adversaire du soir, les Pays-Bas doivent à tout prix gagner pour accrocher la première place du groupe C et s’éviter les tracas des meilleurs deuxièmes de la zone Europe.

Exemptes de la dernière journée, les coéquipières de Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk se sont dégourdies les jambes dans un amical gagné contre l’Ecosse (2-1). Ayant joué un peu plus d’une heure, Van de Donk s’était montrée décisif sur le premier but néerlandais. Damaris est elle sortie du banc au moment où sa coéquipière à l’OL cédait sa place.