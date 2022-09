Lorient - OL : Moussa Dembélé a une série à poursuivre

Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Buteur contre Reims et Auxerre après être entré en jeu, Moussa Dembélé n’a rien perdu de son sens du but. Ses bonnes entrées peuvent-elles lui permettre d’accrocher un statut de titulaire, mercredi à Lorient ? L’enchaînement des matchs peut jouer en sa faveur.

Il est décrié depuis son arrivée en 2018. Il enchaîne pourtant les buts et force est de constater que Moussa Dembélé n’arrive pas forcément à faire l’unanimité autour de lui. Meilleur buteur de l’OL la saison dernière et capitaine, l’attaquant aurait pu surfer sur cette belle campagne pour aller voir ailleurs ou gagner en sympathie auprès du public. En choisissant de rester et de partir peut-être libre dans quelques mois, il s’est recréé une carapace mais Dembélé reste un pion essentiel dans le système lyonnais.

Même avec un statut de remplaçant désormais, il trouve le moyen de marquer. Contre Reims, il a sauvé l’OL d’une première défaite. Contre Auxerre, il a bouclé le festival offensif. Désormais 15e buteur de l’histoire lyonnaise (69 buts), Moussa Dembélé est toujours aussi indispensable. "Il y a eu beaucoup de tergiversation autour de son cas. On lui a donné des miettes mais il marque des buts. Si on fait le ratio du temps passé sur le terrain et de but, peu de joueurs peuvent l’égaler, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Il va falloir compter avec lui car il va être un des finisseurs de match qui vont nous faire gagner des points."

Buteur lors de ses cinq derniers matchs à l'extérieur

En conférence de presse après Angers et même lundi, Peter Bosz n’a pas manqué de rappeler l’apport de Dembélé dans ses entrées. Avec l’enchaînement des matchs depuis dix jours, l’attaquant peut-il connaitre sa première titularisation à Lorient ? S’il n’a pas été interrogé sur ce point, Peter Bosz a ouvert la porte à une association entre le numéro 9 lyonnais et son capitaine Alexandre Lacazette. "Voir Alexandre et Moussa ensemble ? Oui c’est une solution possible." Reste à savoir si cette doublette sera testée d’entrée de jeu ou en cours de match… En tout cas, Moussa Dembélé a des arguments à faire valoir. Il reste sur cinq matchs à l’extérieur de suite à trouver le chemin du but et pourrait devenir le premier Lyonnais à réussir à la passe de six dans l’histoire.