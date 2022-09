Ecartée de l’équipe de France depuis plus d’un an, Eugénie Le Sommer n’a pas fait une croix sur les Bleues. L’attaquante de l’OL rêve toujours de pouvoir disputer le Mondial 2023.

Elle est la meilleure buteuse de l’équipe de France pourtant le présent et l’avenir semblent s’écrire sans elle. Malgré ses 86 buts inscrits sous le maillot français, Eugénie Le Sommer ne fait plus partie des plans de Corinne Diacre. Laissée en retrait des Bleues depuis plus d’un an comme Amandine Henry, l’attaquante de l’OL est devenue une supportrice à défaut d’en être une actrice.

A 33 ans et après un Euro 2022 vécu comme consultante à la télévision, Le Sommer n’a pas tiré un trait sur les Bleues. "Disputer une Coupe du monde, ça reste un rêve. Je vais tout faire pour y être (à la Coupe du monde 2023), a-t-elle déclaré sur les antennes de beIN Sports. Gagner un titre avec la sélection, ça serait magique."

Ce mardi, la France va en finir avec ses éliminatoires pour le Mondial 2023 avec l’objectif de faire un 10 sur 10. Sans Marie-Antoinette Katoto, blessée pour des mois, la pointe de l’attaque revient actuellement à Ouleymata Sarr, auteure d’un quadruplé contre l’Estonie (0-9).