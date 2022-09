OL : Saël Kumbedi n’est pas qualifié contre Lorient

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Saël Kumbedi ne sera pas dans le groupe de l’OL pour Lorient. Encore à Le Havre lors du report du match, le latéral n’est pas qualifié.

Arrivé à l’OL le 31 août dernier, Saël Kumbedi fait déjà partie du groupe de Peter Bosz. Au lendemain de sa signature dans le club lyonnais, le latéral droit avait pris part à sa première séance collective et continue de le faire, étant également présent lundi. A 17 ans et après seulement six matchs de Ligue 2, Kumbedi connait une ascension express. Néanmoins, le club va prendre son temps avec sa jeune recrue. Venu entre Rhône et Saône pour jouer les doublures de Malo Gusto, Saël Kumbedi va surtout engranger de l’expérience auprès du groupe lyonnais, Henrique étant désormais désigné comme le numéro 2 derrière Gusto.

Absent du groupe retenu pour la réception d’Angers samedi dernier, l’ancien Havrais ne peut pas postuler pour une place dans le déplacement à Lorient. Recruté fin août, Kumbedi n’était pas encore lyonnais au moment de l’annonce du report de ce match de la 2e journée de championnat. Il n’est donc pas qualifié pour le match de mercredi comme le veut le règlement de la LFP.