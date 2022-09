OL - Mercato : Saël Kumbedi ne s’est "pas posé de questions"

Ultime recrue de l’OL dans le mercato estival, Saël Kumbedi n’a que 17 ans mais pleins de rêves. Courtisé par de nombreux clubs européens, le latéral a été séduit par le projet lyonnais.

Il n’est pas le nom le plus ronflant du mercato estival de l’OL, bien au contraire. Pourtant, à Décines, on en dit le plus grand bien. A 17 ans, Saël Kumbedi a quitté le cocon havrais pour rejoindre l’Olympique lyonnais et jouer les doublures de Malo Gusto. Après seulement six matchs de Ligue 2 dont quatre depuis le début de la saison, Kumbedi n’est pas vraiment cette garantie expérience que souhaitait l’OL dans son mercato. Mais le double buteur en finale de l’Euro U17 représentait une opportunité à ne pas laisser passer. Pour un million d’euros plus un intéressement sur une future plus-value, le latéral est désormais lyonnais.

"Quand j’ai été mis au courant de l’intérêt de l’OL, je ne me suis pas posé de questions. J’ai dit de foncer parce que c’est vraiment un projet qui m’intéressait. Déjà pour ma progression mais aussi pour l’histoire que dégage le club, a assuré Saël Kumbedi à OL Play. C’est l’un des meilleurs clubs français, l’un des meilleurs d’Europe avec de grands joueurs. J’ai grandi avec l’OL dominateur de Juninho, c’était chaud. C’est le projet qui correspondait le plus à mes attentes."

Passé notamment par le centre de formation du PSG avant de ne pas être retenu, le latéral a été formé à bonne école du côté du Havre. Originaire de l’Île de France, non retenu par le club parisien avant de rebondir en Normandie, ce parcours ressemble étrangement à celui d’un certain Ferland Mendy. L’ancien latéral gauche de l’OL est "l’un des exemples" de Kumbedi qui espère suivre la même trajectoire. Non retenu dans le groupe contre Angers, le néo-Lyonnais va devoir encore patienter.