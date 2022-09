Avec un nouveau mercato fini dans le vert, l’OL continue de recruter malin mais surtout de bien vendre. Depuis 2018-2019, il affiche une balance positive de 199M€, juste derrière Lille et ses 299M€.

Six arrivées et seulement deux départs définitifs. Le mercato estival de l’OL finit pourtant dans le vert quand vient le moment de calculer la balance des transferts. Dans L’Equipe, Vincent Ponsot a nuancé les 36,9M€ en mettant en avant les primes à la signatures et salaires offerts notamment à Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, arrivés libres. Néanmoins, le constat que l’OL recrute malin ou du moins vend bien mieux qu’il n’achète se confirme sur la durée. Si l’on se fie aux chiffres de Transfermarkt, depuis 2018-2019, le club lyonnais affiche une balance de transferts positive à hauteur de 199M€ !

Un chiffre impressionnant avec il faut le dire des ventes records comme celles de Tanguy Ndombele, Lucas Paquetà ou encore Ferland Mendy. Dans ce domaine, l’OL reste l’une des références de la Ligue 1, bien qu’il ne soit pas LA référence depuis cinq ans. Dans son projet de trading, Lille caracole en tête avec une balance de transfert positive de 299M€… Acheter jeune pour revendre cher, les projets ne sont finalement pas si éloignés entre les deux clubs. A noter que le PSG est le mauvais élève de ce classement avec un rapport vente - achat négatif à hauteur de 373M€…