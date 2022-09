OL : Lindsey Horan et les Etats-Unis affrontent le Nigéria en amical

Pour cette fenêtre internationale, Lindsey Horan affronte le Nigéria à deux reprises avec les Etats-Unis. Le premier amical a lieu ce samedi à 19h à Kansas City.

Un déplacement qui coûte de l’énergie et pour du beurre. Après avoir eu quelques semaines de vacances suite à la victoire en Coupe Concacaf, Lindsey Horan a repris la direction des Etats-Unis pour la tournée de l’OL. De retour en France pour le Trophée des Championnes, la milieu n’a passé qu’une semaine entre Rhône et Saône avant de reprendre l’avion pour rejoindre le rassemblement de la sélection américaine.

Deux amicaux contre le Nigéria

Un enchaînement de voyage, de décalage horaire et de fatigue qui n’est pas pour plaire à Sonia Bompastor après un court été d’autant plus pour des matchs sans enjeux. Ce samedi (19h), les Etats-Unis affrontent le Nigéria à Kansas City pour le premier des deux matchs amicaux contre la sélection africaine. La deuxième confrontation aura lieu le mercredi 7 septembre (0h) à Washington DC et la présence de Lindsey Horan pour la reprise du championnat le 11 septembre est plus qu’incertaine après tous ces voyages…