L’OL Groupe veut faire de l’Arena "la plus belle salle d’Europe"

Mardi matin, Jean-Michel Aulas et Tony Parker ont passé un nouveau cap dans la construction de l’Arena. Avec la pose du premier siège, l’OL Groupe veut faire de cette salle de 16 000 places "la plus belle d’Europe".

Le Parc OL, la All-In Academy et l’Arena. En dix ans, l’OL Vallée a connu un véritable changement et va devenir le centre névralgique du sport lyonnais. Quand les joueurs de Peter Bosz affronteront leur adversaire dans leur enceinte, les joueurs de l’ASVEL vont déplacer leur carton de Villeurbanne à Décines, à la fin 2023. Mardi, Jean-Michel Aulas, accompagné de Tony Parker mais aussi de Wilfried Tsonga, a symboliquement célébré la pose du premier siège de la future Arena. La construction de la salle avance bien et a vocation à devenir un lieu qui ne se limitera pas qu’à la balle orange.

"Ce sera la salle la plus moderne d'Europe, avec les dernières technologies pour essayer de donner du plaisir aux spectateurs mais aussi avec une approche en termes d'environnement et en termes d'économie d'énergie qui va faire beaucoup d'émules, a précisé Jean-Michel Aulas aux médias. Ce projet va amener l'ASVEL dans un écrin. Il y aura des matchs de basket mais on pourra aussi accueillir de grands tournois de tennis, les plus grands concerts européens et mondiaux, des événements de e-sport et pleins d'autres animations dans un environnement qui sera complètement respecté."

En attendant de voir les joueurs de TJ Parker tenter de retrouver les sommets du basket européen et des concerts de stars internationales, l’Arena et ses 16 000 places se veut tourner vers l’écologie avec une surface de 5500 m2 de panneaux photovoltaïques pour produire le maximum de ressources tout en réduisant les dépenses.