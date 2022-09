OL - Ecologie : le maire de Lyon valide la position d’Aulas

Quelques heures après la prise de position de Jean Michel Aulas, Grégory Doucet s’est félicité de la direction que souhaite prendre l’OL. Le maire écologiste de Lyon appelle tous les clubs sportifs "à revoir leur mobilités".

Le débat a pris place à Paris mais est en train de gagner toute la France. Ce mardi, la polémique autour du PSG et de son voyage aérien à Nantes a pris ses quartiers à Lyon lors de la cérémonie de la pose du premier siège de l’Arena à Décines. Dans le challenge écologique que s’est lancé l’OL Groupe avec la construction de cette salle, Jean-Michel Aulas a forcément été questionné sur le sujet de l’empreinte carbone des clubs de football. Le président a mis en avant la volonté de l’OL de privilégier les transports plus "sains" que l’avion pour les petits trajets.

"On a déjà introspecté tous ces sujets en interne. Mais sur le plan de l’équipe de l’OL, on aura déjà un certain nombre de déplacements effectués en cars, a annoncé le président lyonnais aux médias dont Olympique-et-Lyonnais. J’ai compris que la SNCF était en train d’optimiser certains déplacements notamment vers Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts, pour qu’il y ait moins de consommation. Quand on peut éviter l’avion, on prendra le car ou le train."

Cette prise de position n’est pas passée inaperçue que ce soit à l’échelle nationale ou locale. Quelques heures après les déclarations du président lyonnais, Grégory Doucet n’a pu que saluer l’initiative sur les réseaux sociaux. Le mairie écologiste de Lyon salue "l’engagement fort du président de l’OL dans ce contexte de crise climatique" et appelle "les clubs sportifs à revoir leurs mobilités et les enjeux d’énergie pour que ces initiatives soient pérennes !"