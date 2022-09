OL : Sara Däbritz titulaire et capitaine avec l’Allemagne

Restée sur le banc lors du premier match, Sara Däbritz est titulaire contre la Bulgarie (18h30). Pour cette dernière rencontre des éliminatoires du Mondial 2023, la milieu de l’OL a même le brassard.

Un match pour du beurre. En allant gagner en Turquie il y a trois jours, l’Allemagne a validé son participation pour la prochaine Coupe du monde. Avec cinq points d’avance sur le Portugal, les Allemandes ne peuvent plus être rattrapées mais vont tenter de finir sur une bonne note. Face à la Bulgarie (18h30), les vice-championnes d’Europe visent un 9e succès en 10 matchs.

Pour cette rencontre sans enjeux, Sara Däbritz retrouve une place de titulaire. Restée sur le banc pendant toute la rencontre contre la Turquie, la milieu de l’OL est annoncée dans l’entrejeu du 3-5-2 mis en place par Voss-Tecklenburg. Avant de retrouver les Fenottes pour la reprise du championnat, Däbritz aura l’honneur de rentrer avec le brassard de capitaine pour cette dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Retenue avec la Belgique pour cette fenêtre, Janice Cayman n’était pas sur la feuille de match contre la Norvège et ne l’est pas non plus contre l’Arménie. Pour cause, la polyvalente Lyonnaise a été aperçue lundi du côté du centre d’entraînement de Décines. Enfin, Ada Hegerberg n’est logiquement pas présente pour la réception de l’Albanie avec la sélection norvégienne après sa sortie sur blessure contre les Belges.