Ligue 1 : Clément Turpin arbitrera Monaco - OL dimanche

Pour le choc de la 7e journée entre Monaco et l’OL, la Ligue a décidé de miser sur de l’expérience. Clément Turpin officiera comme arbitre principal, dimanche au stade Louis II.

Qui dit choc, dit forcément homme d’expérience. Au moment de choisir qui dirigera la rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique lyonnais, le choix de la LFP s’est arrêté sur Clément Turpin. Dimanche (20h45), l’homme en noir sera assisté de Cyril Gringore et Nicolas Danos tandis que Nicolas Rainville officiera comme 4e arbitre. L’assistance vidéo sera quant à elle assurée par le duo Jérôme Brisard et Christian Guillard.

Habitué des rencontres lyonnaises (3 la saison passées), Clément Turpin arbitrera pour la première fois les hommes de Peter Bosz cette saison. Censé devoir arbitrer Lorient - OL à la mi-août, il avait finalement vu la rencontre reportée et c’est Bastien Dechepy qui sera finalement au sifflet, mercredi au Moustoir.