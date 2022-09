Malgré la fin du mercato, Houssem Aouar n’est toujours pas retenu pour le déplacement à Lorient. Le milieu de terrain fait les frais de la concurrence dans l’entrejeu de l’OL. De son côté, Sinaly Diomandé signe son retour.

Lundi, à deux jours du déplacement à Lorient, Peter Bosz avait justifié ses choix de ne pas retenir Houssem Aouar et Sinaly Diomandé lors des derniers matchs. Entre petites blessures et une fin de mercato harassante mentalement, l’entraineur de l’OL n’avait pas jugé "les joueurs à 100% physiquement et mentalement." Le marché des terrains ayant enfin refermé ses portes, l’heure était donc de savoir si le milieu français et le défenseur ivoirien allaient être réintégrés au groupe lyonnais. En conférence, Bosz n'avait pas manqué non plus de souligner qu’il "restait une place à prendre" après avoir retenu 19 joueurs, une façon de prévenir que peut-être l’un des deux ne serait pas retenu. C’est finalement Aouar qui fait les frais des choix du coach néerlandais.

Misant sur la continuité avec un groupe qui lui donne satisfaction depuis le début de la saison, Peter Bosz sait qu’il est désormais confronté à "une concurrence surtout au milieu" et va devoir faire des choix quand tous ses joueurs sont disponibles. Contre Lorient, c’est le cas puisque seul Jérôme Boateng est absent tandis que Julian Pollersbeck sera sur le flanc pendant des longues semaines après avoir été opéré du genou. A noter que Saël Kumbedi n'est lui pas qualifié pour cette rencontre, initialement prévue à la mi-août.

Le groupe de l’OL à Lorient : Lopes, Riou, Bonnevie - Gusto, Mendes, Da Silva, Lukeba, Diomandé, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde - Tetê, Faivre, Dembélé, Toko-Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette