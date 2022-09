Face à Lorient, l’OL doit confirmer ses transformations

Castello Lukeba intervient devant Thiago Mendes et Sofiane Boufal (SCO) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour la 2e fois seulement de la saison, l’OL va évoluer hors de ses terres, ce mercredi (19h). Face à Lorient, un adversaire encore à leur portée, les Lyonnais doivent prouver que les bonnes impressions à la maison peuvent aussi se transposer à l’extérieur.

Deux jours après la victoire contre Angers, Peter Bosz a rapidement mis le holà à ceux qui souhaitaient s’emballer. Avec treize points sur 15 possibles, l’OL est dans les temps de passage qu’il s’est fixé voire peut-être mieux. Quatrième de Ligue 1, le club lyonnais peut retrouver une place de co-leader du championnat en cas de victoire contre Lorient, ce mercredi. Cette position, l’OL ne l’a plus connue depuis une éternité. Néanmoins, Bosz préfère ne pas aller trop vite en besogne, lui qui est plutôt du genre à vivre au jour le jour.

"On mérite cette place parce qu’on a pas mal joué depuis le début de la saison. Mais il faut d’abord gagner ce match, a averti le coach néerlandais. Lorient chez eux, c’est un peu particulier quand tu vois la possession, c’est 40 contre 60 pour Clermont et ils ont gagné. Ils ont un jeu particulier très compact avec un bloc bas avec des joueurs devant qui vont vite."

Le "gegenpressing" enfin adopté ?

Après avoir joué contre des formations plutôt "faibles", Lorient représente vraiment un premier test avant Monaco et le PSG. Le coach lyonnais s’en défend, estimant que ses joueurs avaient "déjà eu 5 tests et donc que c’est un match important mais pas un test." Pourtant, ce déplacement en Bretagne a bien la tête d’une véritable répétition avant les deux journées qui suivent. D’abord parce que Lorient est actuellement 7e de Ligue 1 et que dans le début de saison lyonnais, c’est la première fois que l’OL joue un club si bien placé. Ensuite, parce que ce match en Bretagne ne sera que le deuxième à l’extérieur et que le groupe se doit de se jauger en dehors de ses bases. Le premier s’était soldé avec un nul décroché en fin de match à Reims et des premiers doutes quand à la capacité lyonnaise à se défaire d’un bloc bas dans cette nouvelle saison avaient fait surface.

Ils ont été rapidement balayés par les deux victoires à domicile contre Auxerre et Angers la semaine dernière. De ces victoires est ressorti un plan de jeu qui commence doucement mais sûrement à se montrer. Depuis deux matchs, les mouvements et circuits de passes sont bien plus fluides qu’en début de saison. Les blocs auxerrois et angevin peut-être moins compacts ont facilité le déploiement de ce jeu plus léché avec de nombreuses occasions. "Contre Auxerre, on a mis plus de mobilité dans les déplacements dans le jeu surtout en première, avait avoué Caqueret. Il y avait plus de courses et de cohésion dans les mouvements de chacun. Ca a permis de se créer des occasions et de marquer. On doit persévérer sur cette ligne."

Bosz se méfie dans la tactique lorientaise

C'est pourquoi tous ces progrès demandent désormais confirmation loin du Parc OL. Face à Lorient, l’OL devrait se retrouver face à un mix de ce qu’il a pu apercevoir à Reims et des velléités offensives affichées par Auxerre en deuxième période et Angers pendant une demi-heure. Avec un 5-3-2, Régis Le Bris tente d’instaurer une tactique hybride consistant à avoir un bloc bas (40% de possession en moyenne) pour ensuite exploser rapidement mais avec la manière. Contre Ajaccio, l’unique but lorientais est venu d’une sortie de balle en cinq passes, toutes en une touche, pour se retrouver face au but corse dix secondes plus tard. Mercredi, l’OL va devoir faire face aux flèches bretonnes et va surtout devoir faire de son marquage préventif une priorité.

Lors des deux dernières sorties, les hommes de Peter Bosz ont étouffé leurs adversaires grâce au fameux "gegenpressing" et la règle des cinq secondes à la perte du ballon. Gérald Baticle n’a pas manqué de souligner "que l’OL est devenu une équipe de transition. Ils agressent tout de suite quand ils perdent le ballon" et ce match contre Lorient représente un vrai test avant Monaco. "On a des principes de jeu et si on les fait à 100% (concentration, organisation, marquage préventif), que tu fais la règle des 5 secondes sur le pressing, tu vois qu’on ne prend pas beaucoup d’occasions contre nous, a mis en avant Bosz lundi en conférence. Si tu n’en as que deux ou trois, c’est plus compliqué d’en prendre. C’est de la discipline dans le jeu."

Une répétition avant Monaco

En l’espace de quelques mois, ce qui semblait incompréhensible pour certains joueurs est en train d’être assimilé. Comment expliquer un tel changement d’attitude ? Peter Bosz a mis en avant "la qualité et le leadership des joueurs qui sont arrivés", sous-entendant qu’avec des joueurs comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico, l’OL a bien gagné en qualité. Il n’est peut-être pas celui qui prend le plus la lumière mais l’apport du latéral argentin ne se limite pas qu’à sa simple grinta.

Avec Bosz, il parle le même football, celui de l’Ajax de Johann Cruyff , et son positionnement plus axial dans le coeur du jeu sur certaines phases aide l’OL à enfin mettre en pratique ce qui est travaillé depuis des mois. La défense, bien que pointée du doigt, se retrouve moins vulnérable et concède moins d’occasions. Pour gagner des matchs, c’est forcément plus facile. A l’heure actuelle, tout semble rose mais que Bosz le veuille ou non, ce duel tactique contre Lorient servira bien de jaugeur dans la capacité de son équipe à se défaire d’un bloc qui va l’attendre.