OL - Bleues : Griedge Mbock sévèrement touchée contre la Grèce

Griedge Mbock lors de France – Grèce, avant sa sortie sur blessure (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

La France a terminé ses éliminatoires du Mondial 2023 par une victoire. Mais la soirée a été gâchée par la vilaine blessure de Griedge Mbock.

Sur le plan comptable, la soirée à Sedan a été parfaite. L’équipe de France visait une 10e victoire en dix rencontres dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2023 contre la Grèce. L’objectif a été rempli grâce notamment à un but de Melvine Malard (2-1) avec un parcours parfait sur toute la ligne. Mais, mardi soir dans les Ardennes, l’heure n’était pas à la fête chez les Bleues. Cette dernière victoire a été entachée d’une terrible blessure, celle de Griedge Mbock. A la 37e minute, la défenseuse s’est écroulée sur la pelouse sedanaise, se tordant de douleurs.

Soupe à la grimace à l'OL

A la vue des réactions de ses coéquipières dont une Delphine Cascarino au bord des larmes, ça ne sent pas bon pour la Lyonnaise. Evacuée du terrain sur civière, Mbock a pris la direction des urgences de Charleville-Mézières mais le verdict sera loin d’être positif. Touchée à la jambe droite sur un changement d’appuis, la défenseuse de l’OL va manquer de très longs mois et surtout devoir revivre toute cette attente qu’elle avait connu il y a deux ans suite à une rupture du talon d’Achille et d’une rechute. Après Ada Hegerberg, cette fenêtre internationale va laisser des traces dans l’effectif lyonnais…