Après une première mi-temps en deçà des attentes, l’OL a couru après le score sans réussite. A Lorient, le club n’a pas répondu aux attentes de ce deuxième déplacement de la saison.

Le sentiment après cette défaite de l’OL à Lorient donne l’impression d’être revenu en arrière. Au moment de faire le bilan de la rencontre en Bretagne, les Lyonnais repartent avec zéro points et pourtant, un nul aurait pu être minimum syndical. L’OL a eu les occasions de pouvoir recoller au score (46e) ou tout simplement de se relancer après le break lorientais. Mais une fois de plus, le club a pêché offensivement et n’a pas eu les reins assez solides pour contenir la tactique adverse. Au final, il s’en sort avec sa première défaite et un sentiment de déjà-vu.

"Beaucoup de déception parce qu’on voulait continuer notre série. Ce (mercredi) soir, elle s’arrête mais ce n’est que le début de saison. C’est dommage parce que je pense qu’on pouvait faire beaucoup mieux notamment avec une entame qui n’a pas été bonne, a déclaré Damien Da Silva au micro de Prime Video. On sait que cette équipe de Lorient à domicile est très bonne, c’est l’équipe en forme de ce début de championnat. On le savait et malgré tout, on n’a pas été assez vigilant et on le paye cash."

La prévention d’avant-match n’a donc pas eu l’effet escompté sur le terrain, comme c’était déjà le cas à l’extérieur. Damien Da Silva a beau assuré que les Lyonnais sont "avertis, quand on fait moins, on ne prend pas les points" et que l’OL "a les moyens de faire une victoire à Monaco", on ne jugera plus que sur pièce.