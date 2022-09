Ligue 1 : l’OL fait confiance aux jeunes

Malo Gusto (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Depuis le début de la saison, l’OL alterne le bon et le moins bon sur le terrain. Ces montagnes russes seraient-elles liées à la jeunesse de l’effectif ? Peter Bosz est en tout cas un de ceux qui accordent le plus de temps de jeu aux jeunes en Ligue 1.

On dit souvent que la jeunesse a les défauts de ses qualités. Peter Bosz le répète souvent notamment pour expliquer certaines contre-performances de certains de ses joueurs. Ce fut le cas dernièrement avec Malo Gusto. Pointé du doigt par quelques errements défensifs au début de la saison, le latéral droit avait vu son entraîneur mettre en avant sa jeunesse et son apprentissage du haut niveau. Ce constat est-il valable pour l’ensemble de l’effectif ?

Depuis le début de la saison, l’OL alterne le bon et le moins bon sur le terrain. Capable d’un festival offensif contre Angers, les Lyonnais peuvent aussi mordre la poussière trois fois de suite comme c’est actuellement le cas après les revers à Lorient, Monaco et contre le PSG. Les montagnes russes existent depuis quelques saisons à Lyon mais le manque d’expérience peut aussi expliquer ces performances. Cette saison, l’OL est la deuxième équipe à faire le plus confiance à ses jeunes joueurs.

Si la situation de Rayan Cherki interpelle et que le joueur offensif pourrait se voir donner un temps de jeu plus conséquent contre Lens, 26,3% du temps de jeu de ces 8 premiers matchs ont été donné à des joueurs de moins de 21 ans. Avec les indéboulonnables Lukeba et Gusto ainsi que la montée en puissance de Johann Lepenant, ce chiffre est forcément vu à la hausse. Mais l’OL veut s’appuyer sur ses jeunes même si Bradley Barcola ou Cherki aimeraient bien se voir récompenser.