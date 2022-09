OL : Johann Lepenant a su s’affirmer

Johann Lepenant et Neymar lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Recruté cet été après un bon début de carrière à Caen, Johann Lepenant est vite devenu un élément important du dispositif de Peter Bosz. Pour ses débuts en Ligue 1, il fait forte impression.

Déjà doté d'une petite expérience du monde professionnel (54 matchs de Ligue 2), Johann Lepenant a débarqué l'été dernier à l’OL. Loin d’être impressionné, il a passé la préparation dans la peau d’un titulaire en raison des pépins physiques de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Ensuite, ce statut ne l’a que très rarement quitté puisqu’il a débuté 6 des 8 rencontres de l’Olympique lyonnais. Très bon face à Ajaccio (2-1) et Auxerre (2-1), il a aussi eu des performances un peu plus neutres, sans jamais réellement passer totalement au travers. Il reste surtout sur une deuxième période très satisfaisante contre le PSG (0-1).

Malgré la concurrence de garçons expérimentés dans l’entrejeu, l’international U20 français a su pour l'instant saisir sa chance. “Je suis surpris car ce n’était pas évident de penser qu’il allait aussi vite être intégré au sein du groupe, titulaire en plus. Maintenant, c’est une vue de l’extérieur, quelqu’un qui ne le connaît pas et qui le voit arriver du Stade Malherbe en Ligue 2, c’est ce qu’on peut croire. Mais le connaissant, je ne suis pas forcément surpris car même s’il y a des stars et un gros vestiaire, je connais ses qualités et son abnégation, nous a confié son formateur à l’US Granville, Sébastien Perrier. Il est arrivé tout petit, mais il fait en sorte d’exister pendant les entraînements et de répondre aux attentes du coach. Par contre, qu’il soit aussi vite à l’aise dans le jeu, il m’a bluffé puisqu'il s’est très rapidement mis au rythme de la Ligue 1 et c’est aussi pour ça que l’entraîneur lui a fait confiance.”

Il est apprécié par Peter Bosz

Effectivement, Peter Bosz apprécie les qualités du jeune homme, et il l’a fait savoir. “Je voudrais aussi dire dans les bonnes choses, que le petit Johann a fait une bonne entrée. Il a très bien joué", avait souligné le Néerlandais en conclusion de sa conférence de presse après la défaite contre Paris. "C’est un bon joueur, c’est pour ça qu’on l’a signé. Mais il n’a que 19 ans et vient d’un niveau plus bas, avait-il également rappelé au début du mois. On a vu qu’il était très fort techniquement. Il perd peu de ballons, il a été très stable depuis le début de la préparation. Il a enchaîné et je ne peux qu’être content. Je suis surpris mais ça veut dire que le scouting a bien travaillé."

Lepenant semble donc avoir parfaitement digéré ce passage dans l’élite, avec quelques modifications observées dans son jeu. “A Caen, je trouvais qu’il était cantonné au simple rôle de récupérateur, alors que selon moi, en zone haute il peut délivrer des passes de déséquilibre à tout moment, a décrypté Sébastien Perrier. Il n’est pas maladroit devant le but. A Lyon, on sent qu’il y a un système de compensation et qu'il peut sur des actions se projeter. C’est intéressant et c’est une vraie évolution dans son jeu.”

Lepenant est épanoui à l'OL

Epanoui à Lyon, à l’aise dans le groupe, le milieu de terrain, qui comme Caqueret a pour modèles Xavi et Iniesta, fait partie des satisfactions du début de saison à l’Olympique lyonnais. "Je suis venu pour jouer. Après, être titulaire dès le début, je n’y pensais peut-être pas mais je suis venu ici pour jouer. Pour le moment, le coach me fait confiance pour commencer les matchs et j’essaye de faire de mon mieux. Il fallait vite s’adapter et c’est ce que je tente de faire, a-t-il déclaré. Jouer en Ligue 2 m’a forcément apporté de l’expérience et ç'a dû m’aider dans mon début d’aventure. Je reste dans le même rôle que j’avais à Caen. Orienter le jeu, récupérer le ballon. Ça va forcément plus vite donc il faut s’adapter, mais dans les consignes, c’est à peu près la même chose."

Comme on l’a vu face au PSG dans le second acte, “ptit Jo”, qui était de retour dans sa région natale le week-end dernier, peut déjà apporter beaucoup à l’OL avec son gros volume de course et sa capacité à être propre ballon au pied. “Il offre de la fluidité dans la ressortie de balle. C’est ce qui fait sa force. Il adore faire jouer les autres, orienter le jeu dans le bon sens, et si possible vers l’avant, a détaillé Sébastien Perrier. Johann fait des choses simples, ce n’est pas Lionel Messi, il ne va pas dribbler deux ou trois joueurs.”

Une belle promesse à confirmer

Son coach à USG est d’ailleurs persuadé qu’il “va déclencher ses stats cette année.” Pas encore décisif, Lepenant est comme Caqueret, Tolisso ou Jeff Reine-Adélaïde, dans l’attente de son premier but ou de sa première passe décisive. Malgré tout, ses débuts sont pour l’heure une belle réussite, une promesse qu’il faut désormais confirmer.