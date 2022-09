OL : Chaïm El Djebali n'a pas participé au match Brésil - Tunisie

Chaïm El Djebali avec la Tunisie (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Chaïm El Djebali, qui a connu sa première sélection avec la Tunisie jeudi dernier, n'est pas entré en jeu face au Brésil mardi soir.

Dans un climat parfois tendu, voire limite (une partie marquée par l'hymne brésilien sifflé et le jet d'une banane envers Richarlison), le Brésil a surclassé la Tunisie mardi au Parc des Princes. Dépassés, les Tunisiens ont perdu 5 buts à 1 avec des réalisations de Raphinha (1-0, 11e et 4-1, 40e), Richarlison (2-1, 19e), Neymar (3-1, 29e, sp) et Pedro (5-1, 74e). Talbi avait pourtant égalisé très rapidement (1-1, 18e).

La Tunisie a craqué émotionnellement

Le futur adversaire de la France à la Coupe du monde a eu du mal à gérer le contexte émotionnel de cette affiche, à l'image de Bronn exclu bêtement avant la pause (42e). Les Brésiliens ont ainsi montré qu'ils seraient des concurrents sérieux pour le titre mondial cet hiver.

Du côté de l'OL, le jeune Chaïm El Djebali, qui a connu sa première sélection avec les Aigles de Carthage jeudi dernier face aux Comores (1-0), n'est pas entré en jeu.