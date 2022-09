OL : séance individualisée pour Tagliafico, Dembélé et Tolisso

A deux jours du match à Lens, 19 joueurs ont pris part à l’entraînement du jour. Si Castello Lukeba et Romain Faivre étaient absents, Nicolas Tagliafico, Moussa Dembélé et Corentin Tolisso ont suivi des séances individualisées.

Après la trêve internationale, l’heure est à la reprise du championnat pour l’OL. Les regards sont déjà tournés vers Lens, dimanche soir, avec un match de la plus haute importance pour Peter Bosz et ses joueurs. A deux jours de ce déplacement dans le Nord, l’entraîneur lyonnais avait 16 joueurs (plus les trois gardiens) à sa disposition. Un groupe restreint qui s’explique notamment par les séances individualisées de plusieurs joueurs. Touché contre le PSG, Corentin Tolisso s’est contenté de courir autour des terrains du centre d’entraînement en compagnie de Moussa Dembélé.

Un groupe de 16 joueurs (+ 3 gardiens)

Les deux joueurs seront-ils aptes pour le déplacement dominicale ? La question reste en suspens et trouvera très certainement une réponse aux alentours de midi et de la conférence de presse de Peter Bosz. Pendant que Tolisso et Dembélé couraient avec Cédric Uras, Nicolas Tagliafico était quelques mètres plus loin, lui aussi en marge du groupe. Ayant joué les deux rencontres amicales de l’Argentine et étant rentré à Lyon tardivement, le latéral gauche s’est donc limité à une séance de reprise afin d’éviter un risque de blessure inutile.

Finalement, les deux absences notables ont été celles de Castello Lukeba et Romain Faivre. Sélectionné avec les Espoirs durant la trêve, le défenseur central était entré à un quart d’heure de la fin contre la Belgique. Si une absence vient à se confirmer, la question est de savoir qui accompagnera Thiago Mendes en défense centrale. Sinaly Diomandé, Jérôme Boateng et Damien Da Silva étaient tous disponibles vendredi.

Le groupe présent vendredi : Lopes, Riou, Bonnevie - Kumbedi, Gusto, Mendes, Da Silva, Boateng, Diomandé, Henrique - Lepenant, Caqueret, Reine-Adelaïde, Aouar - Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette