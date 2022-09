L’OL communique des "examens rassurants" pour Corentin Tolisso

Deux jours après sa sortie à la mi-temps du match contre le PSG, Corentin Tolisso n’a "rien d’alarmant". L’OL assure que le staff médical "met tout en oeuvre pour le faire revenir le plus rapidement possible dans le groupe".

Plus de peur que de mal pour Corentin Tolisso. En faisant le choix d’être remplacé à la pause face au PSG, le milieu de terrain de l’OL a très certainement évité de voir une blessure bien plus importante faire surface. Sorti à la pause, Tolisso avait "ressenti quelque chose" d’après Peter Bosz et avait dû laisser sa place à Johann Lepenant. Depuis lundi, l’international français a passé des examens afin de connaitre la gravité de ce problème physique. Finalement, cette sortie par précaution a permis de ne "rien révéler d’alarmant" d’après le communiqué médical du club.

"L’Olympique lyonnais informe que les examens passés par Corentin Tolisso, sorti à la mi-temps du match OL - PSG en raison d’une douleur à la cuisse droite, n’ont rien révélé d’alarmant. Le staff médical de l’OL mettra tout en œuvre pour permettre au milieu de terrain international Français de reprendre avec le groupe le plus rapidement possible."

Si aucune date de retour n’est précisée, Corentin Tolisso ne sera pas présent mercredi pour la séance ouverte au public et ne devrait pas faire son retour avant la semaine prochaine afin de ne prendre aucun risque.