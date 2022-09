Après huit journées de championnat, le bilan de l’OL est mitigé. Après un bon début, le club lyonnais marque le pas depuis trois matchs. Ce qui l’attend d’ici la Coupe du monde en dira bien plus sur ses objectifs de deuxième partie de saison.

Cette saison 2022-2023 est particulière. Avec une Coupe du monde placée en plein hiver, les différents championnats ont dû s’adapter et la Ligue 1 n’a pas fait exception. Avec l’impératif du Mondial, la première partie de saison a été très resserrée avec quinze journées prévues en l’espace de trois mois. L’objectif était donc de ne pas rater le coup d’envoi et de faire un faux départ. L’OL l’a plus bien compris lors des cinq premières journées avec un 13 sur 15. Mais depuis trois matchs, la machine s’est enrayée et le compteur est resté bloqué à 13 et surtout trois défaites de suite.

"Un championnat, c’est un marathon et c’est la régularité qui prime. Depuis le début de la saison, l’OL peut faire mieux sur ce point, a noté Fabien Pujo, entraîneur du GOAL FC dans Tant qu’il y aura des Gones, lundi. Quand tu es déjà à -7 de ton objectif, tu dois au moins être au même niveau avant la coupure."

Depuis lundi, l’OL est entré dans une période de trêve internationale qui doit permettre à tout le monde de se remettre la tête à l’endroit. La série de trois défaites est logiquement un point noir mais il faut maintenant trouver les leviers pour enrayer cette spirale. Car entre le 2 octobre avec un déplacement à Lens et le 13 novembre avec la réception de Nice, c’est un calendrier des plus chargés qui attend l’OL. En un mois, les hommes de Peter Bosz affronteront Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille et l’OM. Sept journées qui donneront un vrai aperçu des ambitions lyonnaises dans cette saison.