Mercato : l’OL est le 13e club qui surpaye le plus dans le Big 5

Sur les dix dernières années, le CIES a comparé les valeurs des joueurs au moment de leur transfert et les sommes payées pour les attirer. L’OL se classe 13e dans ce classement des clubs qui surpayent le plus en Europe.

Il est coutume de dire que l’OL est plutôt rodé dans la vente des joueurs, réussissant souvent à faire de jolies plus values. De Ferland Mendy à Lucas Paquetà dernièrement, en passant par Tanguy Ndombele ou même les joueurs formés au club, les exemples sont nombreux pour illustrer ces propos. Dans le sens des arrivées, le constat est un peu différent. Si les joueurs cités ci-dessus sont la preuve que le club lyonnais peut encore faire des bonnes pioches, le passé glorieux de l’OL et sa position dans la hiérarchie du football français ont poussé certains clubs à faire monter les enchères.

Depuis dix ans, les septuples champions de France n’ont pas non plus dépensé à outrance avec 355M€ investis mais il semblerait qu’ils aient payé plus cher que la valeur réelle des joueurs. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du Football CIES a publié une enquête sur les clubs qui surpayent le plus les joueurs depuis juillet 2012. Parmi les cinq grand championnats en Europe, l’OL occupe la 13e place de ce classement.

En dépensant 355M€ (hors clause et option d'achat) sur 34 transferts, le club aurait dû en réalité n'en dépenser que 284M€ selon les valeurs des joueurs avant le transfert, estimées à partir du modèle statistique de l’Observatoire du football CIES. Un écart de 25% bien loin de celui du Stade Rennais. Le club breton est le 8e club européen qui surpaye le plus dans les chiffres mais avec une différence de 45% entre le montant dépensé et l’estimation de la valeur des joueurs, il est le mauvais élève européen.