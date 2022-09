OL - Carnet noir : Emilio Antonio s’en est allé

C’est un nouveau pionnier de l’Olympique lyonnais qui s’en est allé ces dernières heures. A 94 ans, Emilio Antonio est décédé dans la nuit de lundi à mardi, comme l’a annoncé Stéphane Benas, directeur de l'OL Musée. Ancien joueur offensif, Antonio avait rejoint l’OL presque au début de l’aventure en 1954 après avoir évolué notamment au FC Sète et à l’OGC Nice, avec qui il a gagné une Coupe de France.

Resté dans le club lyonnais pendant six saisons, il avait disputé au total 183 matchs pour 23 réalisations. Natif du Puy-de-Dôme, il avait inauguré un stade à son nom en juin dernier à l’initiative du club de son village à Auzat-la-Combelle en présence notamment de Bernard Lacombe. La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais adresse ses condoléances à la famille et aux proches d’Emilio Antonio.

#OLLegendes

Nous apprenons avec grande tristesse le décès, cette nuit, de Emilio Antonio (183 matchs avec @OL entre 1954 et 1960)

Mimile avait 94 ans depuis avril et était le plus vieil International Français (B) encore vivant.

Pensées émues pour sa famille et ses proches. https://t.co/Jx6YEaakHO

— Stephane (@OL_HISTOIRE) September 20, 2022