En allant s’imposer (0-1) au Parc OL, le PSG a confirmé son invincibilité en Ligue 1 avant la trêve. Après la rencontre, Christophe Galtier regrettait que ses joueurs n’aient pas enfoncé le clou.

De la défaite de l’OL, deux grilles de lecture peuvent exister. La première est que le club lyonnais n’est pas passé loin de contrecarrer les plans du PSG avec un peu plus de réussite. Alexandre Lacazette a notamment eu la tête du 1-1 mais a loupé le cadre à quelques centimètres. La deuxième grille est un peu moins flatteur avec des Lyonnais qui ont réussi à y croire grâce ou à cause d’un PSG au petit trot après l’ouverture du score rapide de Lionel Messi et d’un Anthony Lopes des grands soirs. Dans ce succès parisien, Christophe Galtier a surtout appuyé sur ce point-là. Kylian Mbappé, Messi ou encore Neymar ont eu la balle du 2-0 mais n’ont jamais réussi à la concrétiser, laissant le PSG sous pression.

"On a eu beaucoup de mouvements, on aurait pu marquer plus mais Anthony Lopes a été très bon, a noté l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Le fait de ne pas marquer le deuxième maintien toujours un peu de pression. En seconde période, le fait d'avoir fait des changements assez rapides m'a privé de faire d'autres changements. On a été moins mobiles. Mais j'estime que mes joueurs ont fait un grand match face à une équipe difficile à jouer."

Leader de la Ligue 1 avec seulement un nul comme accro dans ce début de saison, le PSG n’a pas eu besoin de forcer son talent au Parc OL. Quand l’OL aurait eu besoin d’une qualité technique irréprochable pour espérer quelque chose, les champions de France peuvent eux se permettre d’être un peu moins rigoureux collectivement et faire la différence individuellement.