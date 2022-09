Dimanche, l’OL a tenu tête au PSG mais s’est incliné (0-1). Après ce troisième revers de suite en championnat, les Lyonnais pourraient sombre dans la crise. Seulement, le contenu donne des motifs d’espoir aux joueurs avec ces fameuses défaites encourageantes.

Cette rencontre aurait pu sonner la fin de l’aventure de Peter Bosz. L’entraîneur de l’OL n’avait pas été mis sur le bûcher par la direction pour cette rencontre face au PSG mais une prestation insipide aurait très bien pu lui coûter sa place. Après dimanche soir, Bosz n’en ressort pas grandi mais il a très certainement sauvé sa tête pour la trêve. Paradoxal quand son équipe vient de subir sa troisième défaite de suite en Ligue 1, une première depuis février 2018. Pourtant, dimanche soir en sortant du Parc OL, les plus de 58 000 spectateurs ont certainement dû se faire la même réflexion que leurs joueurs.

Les 90 minutes face au PSG ont donné ce sentiment de regrets, de frustration. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme à son habitude, le club septuple champion de France a réussi à se mettre au niveau de l’affiche. Enfin, après avoir mis le réveil et s’être retrouvé dos au mur après l’ouverture du score précoce de Lionel Messi. La mission s’annonçait déjà périlleuse, elle n’en est devenue que plus compliquée au bout de seulement cinq minutes de jeu.

"C’est dommage d’encaisser un but aussi tôt surtout face à Paris, a regretté Alexandre Lacazette après la rencontre. On est dans le processus, on travaille, tout n’est pas parfait, dans le jeu, c’était encore un peu mieux que les matchs précédents. On y va étape par étape même si maintenant il faut aussi prendre des points."

Une inefficacité qui coûte des points

Que ce soit contre Monaco ou le PSG dimanche, l’optimisme est de mise dans les rangs lyonnais. Anthony Lopes n’a pas manqué de souligner "qu’on est un tout petit peu décrochés, même s'il n'y a rien d'alarmant. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco ou Paris, on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu." Les joueurs n’ont pas forcément tort. Contre Monaco et le PSG, les prestations n’avaient rien à voir avec celle de Lorient. Mais comme l’a rappelé Alexandre Lacazette, après une semaine et demi et trois matchs, l’OL n’a pris aucun point et ne fait donc pas fructifier son bon début de saison.

Le club lyonnais reste bloqué à 13 unités et pointe à six points du podium mais aussi à trois de la 11e place. Dans ce choc dominical, les Lyonnais "ont montré trop de respect au PSG" pour Peter Bosz. Seulement, il aurait tout au mieux pu accrocher un point au goût de victoire. Le premier quart d’heure et la tempête passée, les hommes de Peter Bosz ont petit à petit retrouvé leurs esprits, au point de réussir à contrarier les plans de Christophe Galtier. Pourtant, si l’OL se retrouve avec 0 points en trois matchs, il le doit à sa défense friable à Lorient et Monaco mais surtout à un cruel manque de réalisme devant le but.

Capitaine courage dimanche étant au four et au moulin, Lacazette est également le symbole de ces maux offensifs. Au Parc OL, comme à Lorient au retour des vestiaires ou à Monaco, il a eu la balle d’égalisation au bout de la tête mais a vu le cadre se dérober. Le numéro 10 n’est pas le seul coupable car avec seulement trois tirs cadrés sur 15 tentatives, l’OL ne peut espérer plus avec aussi peu de réalisme. "On a manqué d’efficacité dans le dernier geste, dans l’avant-dernière passe. On avait un plan de jeu, ça a presque marché, c’est dommage et au final, c’est 0 point. Il y a beaucoup de déception dans le vestiaire. Le réalisme, c'est ce qui nous a fait défaut ces deux derniers matchs."

Un espoir en trompe l'oeil ?

Dans son 4-4-2 utilisé pour la première fois de la saison dès le coup d’envoi, l’OL a d’abord tâtonné, ne réussissant pas à trouver le bon équilibre avec le doublé pivot Tolisso - Caqueret, offrant au PSG la carte qu’il lui fallait pour ouvrir le score. Le collectif s’est ensuite ajusté, bien que tenant à un fil ou à une parade d’Anthony Lopes, élu top de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais. Car au moment de faire le bilan de ce match à regrets, le constat doit tenir compte de ce fait. Si tout un stade a pu y croire jusque dans les dernières secondes, il le doit au gardien portugais, bien que ce dernier assure "n’avoir fait que son boulot", et à des Parisiens qui ont parfois donné l’impression de jouer trop facile certaines situations qui auraient pu faire mouche.

A la mi-temps, le score aurait pu être de 1-1 sans la raté de Lacazette tout comme il aurait pu être de 0-3 pour le PSG. A Lyon, les défaites encourageantes se succèdent mais ne doivent pas faire oublier l’urgence de la situation. Les Lyonnais ont deux semaines de trêve pour se remettre la tête à l’endroit. Car Monaco et le PSG n’ont été que les entrées d'un menu qui s’annonce copieux d’ici à la Coupe du monde…