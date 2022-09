OL : Alexandre Lacazette va se faire opérer des cordes vocales

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Sans voix depuis le début de l'été, Alexandre Lacazette va passer par la case opération. Le capitaine de l'OL va subir une intervention chirurgicale durant la trêve pour soigner un polype aux cordes vocales.

Début août, au moment de se présenter face aux journalistes à la veille de la reprise de la Ligue 1, Alexandre Lacazette avait avoué que la clim lui avait coupé la voix et que ça ne serait que passager. Finalement, ce qui ne devait durer que quelques jours s’est étendu et son intervention au micro de Prime Video après la défaite contre Monaco en avait fait réagir plus d’un. Il a beau eu dire qu’il avait "trop crié" sur le terrain depuis le début de la saison, le mal était plus profond.

Après le match contre le PSG, dimanche, le capitaine de l’OL va passer sur le billard d’après L’Equipe. En effet, Lacazette va profiter de la trêve internationale pour se faire opérer des cordes vocales en milieu de semaine. Touché par un polype qui le maintient aphone depuis plus d’un mois, le numéro 10 devrait observer quelques jours de repos mais ne loupera pas le déplacement à Lens le 2 octobre prochain.