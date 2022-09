OL : entraînement en public mercredi 21 septembre (10h30)

En pleine trêve internationale, l’OL a décidé d’ouvrir son entraînement au public, mercredi 21 septembre à 10h30. Une séance à laquelle ne devrait pas prendre part Alexandre Lacazette, qui doit se faire opérer des cordes vocales.

L’ambiance était électrique dimanche soir au Parc OL. Mercredi matin, elle devrait être un peu plus morose. Trois jours après la défaite contre le PSG, l’OL a décidé d’ouvrir au public la séance des hommes de Peter Bosz. La preuve que malgré les vents contraires ces derniers matchs et cette série de trois défaites de suite, le club ne souhaite pas se renfermer sur soi-même et mise sur le soutien populaire pour redresser la barre. Ce mercredi 21 septembre, à partir de 10h30, les plus inconditionnels pourront prendre place dans les gradins du terrain d’honneur Gérard Houllier pour montrer leur soutien sans faille aux joueurs lyonnais.

Néanmoins, l’effectif sera amputé de certains joueurs en raison de la trêve internationale et les différents rassemblements (Diomandé, Tagliafico, Toko Ekambi, Caqueret, Cherki, Lukeba, Gusto...). Alexandre Lacazette qui doit subir une intervention chirurgicale aux cordes vocales ne devrait pas être présent non plus tandis que la présence de Corentin Tolisso reste incertaine. Le milieu de terrain est sorti à la pause contre le PSG, après "avoir ressenti quelque chose".