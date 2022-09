Maxence Caqueret avec les Espoirs (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

Pour le rassemblement de septembre, Sylvain Ripoll a une nouvelle fois fait appel aux trois joueurs de l’OL. Les Bleuets affronteront l’Allemagne (23 septembre) et la Belgique (26 septembre).

Sans surprise, Didier Deschamps n’a convoqué aucun joueur de l’OL pour le rassemblement de septembre avec les Bleus. Si les supporters lyonnais veulent voir un peu de rouge et bleu dans les sélections françaises, ils vont devoir se tourner vers les Espoirs. Quelques minutes après la liste des A, Sylvain Ripoll a dévoilé le nom des 23 joueurs retenus pour les deux matchs de préparation en vue de l’Euro Espoir 2023. Cadre de ce groupe, Maxence Caqueret a logiquement été retenu pour affronter l’Allemagne (23 septembre) et la Belgique (26 septembre), malgré son retard pris dans la préparation et ses difficultés dans le début de saison lyonnais.

Des difficultés, Malo Gusto et Castello Lukeba en connaissent quelques unes aussi. Mais, après avoir vécu leurs premiers pas dans l’antichambre des champions du monde la saison dernière, ils font désormais partie des meubles. Blessé en février dernier, Rayan Cherki avait manqué les derniers rassemblement mais ses bonnes entrées en ce début de saison l'ont vite ramené au sein du groupe de Ripoll. Le joueur offensif ainsi que les deux défenseurs de l'OL font partie de cette liste et rejoindront Clairefontaine, au lendemain du choc contre le PSG, dimanche (20h45).