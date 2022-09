Formé à l’OL, Anthony Martial n’a pas vraiment pu se distinguer sous le maillot lyonnais. Après seulement quatre matchs en professionnels, il a été vendu à Monaco à l'été 2013.

Il fait partie de ces joueurs dont on aurait certainement aimé en voir plus sous le maillot de l’OL. Natif des Ulis, Anthony Martial est arrivé à l’âge de 14 ans à Lyon pour y parfaire sa formation et rêver d’un avenir en rouge et bleu. Malheureusement, l’histoire ne s’est pas écrite comme prévu. Non pas que l’attaquant n’a pas répondu aux attentes mais avant tout parce qu’il n’en a pas eu vraiment l’occasion. Après seulement quatre matchs avec le groupe professionnel en 2012-2013, Anthony Martial est vendu à l’AS Monaco pour cinq millions d’euros et un pourcentage à la revente.

Un crève coeur pour l’international français, sacrifié sur l’autel des finances, lui le Parisien qui rêvait de Lyon. "Je devais avoir 12 ou 13 ans quand je suis parti quelques jours à Manchester City. (…) Mais je rêvais plutôt de Lyon, car c'étaient les grandes années de l’OL, a avoué le Français dans les colonnes de France Football. Mon idole ? Vous allez halluciner : Tony Vairelles, ne me demandez pas pourquoi. (Rires.) Et Sonny Anderson aussi. De plus, j'ai eu la chance qu'il m'entraîne à Lyon par la suite."

Avec la construction du Parc OL au début des années 2010, l’OL s’est pourtant tourné vers le centre de formation. Mais à la différence de Corentin Tolisso et autre Samuel Umtiti, Martial n’a pas eu la même chance de pouvoir s’imposer sous les couleurs lyonnaises. Avec, dix ans après, un petit regret.