Mercato : à Lecce, Samuel Umtiti (ex-OL) "recherche du plaisir"

Samuel Umtiti (Photo by Pau BARRENA / AFP)

A quelques jours de la fin du mercato, Samuel Umtiti a trouvé un point de chute à Lecce. Prête un an en Italie, l’ancien défenseur de l’OL souhaite "retrouver de la tranquillité".

Son émotion et ses (presque) larmes au moment de son arrivée à Lecce en disaient beaucoup. Accueilli par plus de mille personnes jeudi dans la ville italienne, Samuel Umtiti n’a pas pu cacher son émotion, comme s’il était en manque d’amour depuis ces derniers mois. Certains supporters de l’OL auraient voulu lui en donner, espérant un retour aux sources, mais le défenseur a finalement pris la direction du promu de Serie A sous forme de prêt.

"Je sors d'années compliquées, très compliquées. J'ai envie de retrouver le plaisir de jouer au football, a avoué l'ancien Lyonnais au micro de Sky Sport. Je n'ai envie que de jouer au football, parler football, manger football, c'est ce qui m'anime. J'espère qu'on va faire une belle saison avec Lecce."

Un prêt sans option d'achat

Le choix de Lecce peut paraître surprenant pour un joueur qui a été champion du monde il y a quatre ans et qui évoluait du côté du FC Barcelone. Seulement, ces dernières saisons ont été rythmées par les blessures et les prétendants ne se sont pas bousculés au portillon pour Umtiti qui n’avait joué qu’un match la saison dernière. Le défenseur central a donc expliqué son choix estimant qu’il "savait que c'était le club qu'il (lui) fallait, ils ont trouvé les bons mots. Je recherche énormément de tranquillité et des gens humbles pour pouvoir travailler en toute sérénité."

Après les coups durs et moments difficiles au Barça, l’espoir est désormais de revoir ce sourire qui le caractérise tellement sur le visage de Samuel Umtiti.